Un 6 à 8 Sushis et tapas pour sauver des vies

Cœur + AVC annonce la tenue de sa nouvelle présentation du 6 à 8 Sushis et tapas qui se tiendra le mercredi 24 octobre au Best Western Plus Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup.

Cette soirée, sous la présidence d’honneur de Karine Larochelle et de Didier Rioux, propriétaires de la pharmacie Uniprix Didier Rioux et Karine Larochelle inc. de Saint-Antonin, est organisée sous le thème de la campagne de sensibilisation VITE (visage, incapacité, trouble de la parole et extrême urgence) sur les signes de l’AVC. L’objectif est d’amasser 25 000 $ pour créer plus de survivants.

Le comité organisateur du 6 à 8 Sushis et tapas s’est donc fixé un objectif ambitieux afin de propulser les prochaines découvertes médicales. Tous les participants sont invités à porter un vêtement ou un accessoire rouge lors de la soirée pour souligner leur appui à la santé du cœur. Aussi, en plus de profiter d’une dégustation de bouchées variées (sushis et tapas), ils auront la chance de participer au tirage de prix de présence offerts par le Centre de Santé et spa nordique l’Estuaire, au Best Western Plus Hôtel Levesque, ainsi que le Centre du Radio Enr., Molson Coors et Verbois inc. Il est possible de se procurer des billets au cout de 100$ auprès des membres du comité organisateur ou au 418 722-6511.

Sur la photo apparaissent Mylène Gagnon, Clinique dentaire Geneviève Lafrance, Vanessa Élément d’Élément RH, Christian Pelletier de Propane Sélect inc., Alexandre Ouellet de GLMC, Karine Larochelle et Didier Rioux, présidents d’honneur, René-Michel Ouellet de Côté Ouellet Thivierge, notaires et conseillers juridiques, Nicolas Morin de Yuzu sushi et Serge Ferrand de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup. Sont absents : Steeve Drapeau d'Étincelle publicité marketing web, Laurent Gagnon de Campor Environnement inc., Bertrand Massé de Cœur + AVC, Luc Noël, médecin, Jacques Poitras du Best Western Plus Hôtel Levesque.