Ajout d’un brigadier scolaire à l’intersection des rues Gilles et Vézina

Pour la rentrée scolaire 2018-2019, un brigadier scolaire a été ajouté à l’intersection des rues Gilles et Vézina (Antonio-Paradis). Un arrêt obligatoire dans toutes les directions sera implanté à l’intersection des rues Bernier et Gilles. Au cours des deux premières semaines de la rentrée scolaire, deux brigadiers seront sur place afin de bien renseigner les élèves sur ces nouvelles mesures de sécurité.

Lors du printemps dernier et à la demande de certains parents, le Service de sécurité incendie ainsi que le Service technique et du développement durable ont procédé à une analyse de sécurité et de signalisation dans le secteur de la rue Gilles, entre les rues Vézina et Bernier.

Suivant cette analyse, la commission transport et déplacement a déposé ses recommandations visant à accroitre la sécurité des élèves, dans ce secteur, durant leur trajet entre la maison et l’école. Un grand nombre d’élèves traversent ces intersections et ces mesures permettront d’accroitre leur sécurité.

Pour obtenir plus d’informations, communiquez avec Éric Bérubé au 418 862-5901 ou à l’adresse courriel suivante : [email protected]