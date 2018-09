Rivière-du-Loup : à vos sondages, pour nos familles et nos ainés

La Ville de Rivière-du-Loup s’est dotée en 1994 d’une Politique de la famille et des ainés (la première au Québec) afin de s’assurer que chaque projet, chaque politique, chaque service soit pensé de manière à assurer l’accessibilité de tous, quels que soient l’âge ou les capacités des personnes.

Comme toute chose, même si elle a été actualisée régulièrement depuis, une politique a aussi besoin d’un rafraichissement. Ainsi, la Ville prépare une mise à jour afin de s’assurer que la nouvelle mouture réponde encore parfaitement aux besoins et aux réalités des citoyens. La mise à jour permettra également de vérifier si les objectifs du précédent plan d’action (2015-2017) ont été atteints.

Dans cet esprit, des consultations auront lieu cet automne et les citoyens sont invités à y participer. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site internet de la Ville au VilleRDL.ca et d’y compléter le sondage qui s’y trouve, bien visible, en page d’accueil. L’objectif est de connaitre l’opinion des citoyens sur différents sujets visant le bien-être des ainés et des familles, et ce, avant le 1er novembre 2018.

Pour celles et ceux qui souhaitent en faire davantage et participer aux groupes de discussion ou s’impliquer auprès du comité famille-ainés, il suffit de contacter Marie-Noëlle Richard, agente de développement communautaire, au 418 867-6643 ou [email protected]

De toutes ces idées et réflexions découleront un plan d’action sur trois ans et une Politique de la famille et des ainés actualisée, au gout du jour.