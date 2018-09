On boira de la Cocotte à Packington

Le Festival de la forêt sous toutes ses couleurs de Packington aura sa propre bière, la Cocotte, lors de la troisième édition de l’évènement qui aura lieu les 14 et 15 septembre prochains.

Le 30 aout dernier, plusieurs membres du comité organisateur ont levé leur bock à la microbrasserie Le Secret des Dieux de Pohénégamook en présence de son brasseur Daniel Blier. La Cocotte est une bière blonde aux aromes de la forêt témiscouataine spécialement brassée pour cet évènement. La Cocotte sera disponible pour les festivaliers en ouverture, vendredi, lors du 5 à 7 qui sera suivi d’un souper barbecue.

Cette rencontre à la microbrasserie était également l’occasion de dévoiler la programmation du Festival de la forêt sous toutes ses couleurs. La journée du vendredi sera complétée par des activités diverses pour les élèves de la communauté en après-midi de même qu’une soirée dansante animée par le chansonnier Sébastien Caron.

Bien entendu, la thématique de la forêt sera au cœur des activités du samedi : démonstration forestière avec navette, compétitions pour les jeunes, cordage de 4 pieds avec chevaux, sciage d’habileté, ébranchage, abattage et lancer de la hache. En nouveauté, on retrouvera également des compétitions acéricoles, un concours de tir à l’arc sur cible animalière et un super concours de crossfit forestier. À 17 h, ce sera un souper «Cabane à sucre». Yves Gagné et son band se chargeront de l’animation en soirée. Un feu de joie et un feu d’artifices sont également à l’horaire.

On ajoute à la programmation des dizaines d’exposants de machinerie forestière et acéricole ainsi que d’organismes communautaires. Une zone familiale comprenant des jeux gonflables multi-activités de nouvelle génération, des kiosques de friandises et de l’animation toute la journée sauront ravir toute la famille. Notez que l’entrée sur le site est gratuite pour tous, on vous demande seulement d’apporter votre bonne humeur et votre désir de vous amuser.