Ajout d’espace dans les écoles : les besoins de Saint-Antonin seront analysés

Lors de sa séance ajournée du 28 aout dernier, la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a annoncé un vaste chantier de travail en vue d’analyser les besoins d’espace concernant l’école de la Municipalité de Saint-Antonin, au cours des prochaines années.

Lors de cette même rencontre, le conseil des commissaires a réitéré ses demandes d’ajout d’espace à Rivière-du-Loup (construction d’une nouvelle école de type « 3/18 » – 21 classes) et à Saint-Modeste (construction d’un gymnase et ajout de 4 classes).

Au cours des dernières années, le manque d’espace s’est fait sentir dans ces trois localités. La commission scolaire souligne que les besoins d’espace à Rivière-du-Loup et à Saint-Modeste étaient bien documentés et les besoins identifiés rencontraient les règles budgétaires du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour déposer une demande d’ajout d’espace.

Pour Saint-Antonin, un critère n’était pas rencontré pour le dépôt d’une demande. En juillet dernier, les règles budgétaires du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ont été amendées, permettant maintenant à la commission scolaire de déposer une demande pour cette municipalité.

À la lumière de ces nouvelles informations, la présidente de la commission scolaire, Edith Samson, et le maire de Saint-Antonin, Michel Nadeau, ont échangé et convenu de collaborer ensemble dans une démarche qui mènera à des recommandations, lesquelles pourront faire l’objet d’une demande d’ajout d’espace pour la Municipalité de Saint-Antonin dans le cadre du dépôt du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030.

Au début du mois d’aout, la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup confirmait que les projets d’agrandissement de l’école de Saint-Modeste pour la création d’un gymnase et de construction d’une école (4-24 de 28 classes, selon les documents du ministère de l’Éducation) n’avaient pas été retenus. À Saint-Modeste et à l’école internationale Saint-François-Xavier, trois unités modulaires ont été (ou seront installées) pour accueillir tous les élèves adéquatement. .