Un infirmier de Pohénégamook intronisé à la profession infirmière

Cette année, une cérémonie d’intronisation à la profession infirmière a été conçue par le comité jeunesse de l’Ordre régionale des infirmiers et infirmières du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine, lors de laquelle des trousses ont été remises aux nouveaux gradués, afin de souligner leur réussite.

Lors de la Semaine de la profession infirmière, plus de 20 trousses ont été remises dans toute la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Lors de l’AGAR du 26 mai dernier, une seule trousse a été remise et c’est celle de François Levasseur, de Pohénégamook. L’initiative, qui a reçu le soutien de la Banque Nationale, s’est déployée dans les différents Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) de la région.