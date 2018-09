Un succès pour le 6e Salon national Chasse Pêche et Plein Air

Le Groupe Faunair, promoteur du 6e Salon National Chasse Pêche Plein Air de Rimouski, confirme que l’évènement qui se tenait du 24 au 26 aout, au Centre des Congrès de l’Hôtel Rimouski, enregistre de nouveau un grand succès de participation.

L’achalandage soutenu des visiteurs en provenance des quatre coins de l’Est du Québec, a comblé les attentes et objectifs des exposants de l’industrie de la chasse, de la pêche et du plein air.

Le volet animation, notamment avec les spécialistes, conférenciers et guides professionnels reconnus de l’orignal et des chiens de sangs, les démonstrations de l’escouade canine de la Protection de la faune avec la seule maitre-chien au Québec, les animaux vivant avec les reptiles et les dégustations d’insectes de La Bibitte Mobile, et l’impressionnant chalet «Cool Box» sur le parquet de Salon, sont autant de thématiques à succès qui ont comblé amateurs, et visiteurs, petits et grands.

La présence des territoires fauniques sous gestion, de chasse et de pêche, combinée aux diverses dégustations de sanglier, bison, truite marinée-fumée, et l’art animalier, notamment s’ajoutent aux nombreuses dizaines d’éléments à succès de ce 6e Salon National Chasse Pêche Plein Air de Rimouski, 2018, au retour réclamé en 2019.