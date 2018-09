L’Association des bénévoles du CHRGP en recrutement

L’Association des bénévoles du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) a un besoin urgent de bénévoles pour ses services : accompagnement, accueil et cantine mobile, bibliothèque, Récréons-nous (fêtes annuelles et bingo), pastorale, dépannage en urgence et distribution de peluches dans le milieu.

Suite à une première rencontre, une formation est donnée gratuitement, par une personne qualifiée. Si vous avez quelques heures à partager avec les usagers du centre hospitalier, veuillez appeler au 418-868-1010 poste 2670. Laissez un message dans la boite vocale, un bénévole vous contactera. Une fiche d’inscription vous sera adressée avec les activités mentionnées.

Tous les membres seront heureux de partager leurs connaissances du milieu avec vous.