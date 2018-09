Femmes solidaires dans le renouveau de l’Afeas

L’Afeas (Association féminine d’éducation et d’action sociale) a clôturé son 52e Congrès provincial avec les élections des administratrices 2018-2019 à Trois-Rivières.

Pour une troisième année consécutive, le mandat de Hélène Tremblay, représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau, a été renouvelé à la présidence de l’organisation provinciale. Pour sa part, Annette Deschênes, représentante du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, poursuit son mandat pour une autre année.

Le 52e Congrès provincial fut non seulement l’occasion de décider formellement des grandes orientations pour 2018-2019, mais aussi l’occasion de créer, dans l’informel, de nouveaux partenariats porteurs d’espoir pour la mise en œuvre d’initiatives novatrices de rapprochement des Afeas locales, régionales et provinciale.

En ce qui concerne les grandes orientations, trois axes d’intervention en matière de défense des droits des femmes auprès des instances gouvernementales ont été retenues : les conditions de vie des femmes retraitées, l’équité salariale, les conditions de travail et des soins prodigués dans les CHSLD.

En matière de développement organisationnel, un nouveau comité formation verra, durant la prochaine année, à bonifier l’offre des formations Afeas pour, entre autres, actualiser les pratiques de gouvernance et de mobilisation à l’action sociale, créant ainsi une synergie avec le «Projet Rassembleur 2018-2019» sous le thème : Renouvelons notre engagement.

Fondée en 1966, l’Afeas rallie plus de 7 000 femmes qui s’impliquent dans leurs collectivités pour améliorer les conditions de vie des femmes, des familles et de leurs concitoyennes et concitoyens. Regroupées en 205 Afeas locales dans 11 régions du Québec, ces femmes portent haut et fort leurs voix au niveau parlementaire pour que les instances publiques améliorent leurs politiques et leurs services à la population québécoise.