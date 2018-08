Trois engagements en santé pour Denis Tardif,

Candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans Rivière-du-Loup/Témiscouata, Denis Tardif s’est engagé cette semaine à transformer la 2e phase prévue au CHSLD de Rivière-du-Loup en Maison des aînés.

«Repensées sur le plan architectural, les Maisons des aînés offriront aux résidents une expérience différente où la qualité de vie, la dignité et le respect des résidents et du personnel seront au cœur de ce projet de société», affirme Denis Tardif.



Également, la CAQ étudiera la possibilité de transformer les horaires de faction des ambulanciers en horaire à l'heure dans les régions où les critères objectifs du Ministère de la Santé et des Services sociaux démontrent la nécessité d'ajouter des ressources. C’est le cas dans les Basques et dans le Témiscouata.



Finalement, Denis Tardif promet de redonner à nos hôpitaux régionaux le pouvoir de décider et les outils pour fonctionner à plein régime toute l’année sans découverture de services hospitaliers. «En raison des ratés de la réforme Barrette, la santé est plus que jamais une priorité, autant pour la population que les employés. La CAQ travaillera à l’amélioration des soins et à la qualité de vie de nos familles, de nos aînés et de nos proches-aidants. J’entends votre désir de changement et je propose des actions concrètes. Maintenant !», conclut M. Tardif.