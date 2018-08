La Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup présente son plan d’engagement vers la réussite

La Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup mettra en application cette année le quatrième plan stratégique de son histoire, elle qui, rappelons-le, découle du regroupement en 1998 des commissions scolaires Jean-Chapais, La Pocatière et Rivière-du-Loup.

Les consultations menées au cours de la dernière année, tant à l’interne qu’à l’externe, ont permis de faire émerger deux grandes orientations : contribuer à rehausser et maintenir les compétences en littératie de la population adulte et faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour et cinq objectifs.

Les grandes lignes du PEVR ont été présentées, lundi dernier, à l’ensemble du personnel de la commission scolaire, au Centre culturel de Rivière-du-Loup. Près de 1 000 personnes ont assisté au lancement. Ce nouveau plan stratégique sera effectif jusqu’en 2022.

Prenant la parole, la présidente de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Edith Samson, s’est attardée à l’importance de travailler ensemble au développement de notre milieu.

«Dans notre commission scolaire, nous pouvons compter sur des gens extraordinaires. (…) Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est pour parler du nouveau plan d’engagement vers la réussite. Depuis le premier plan stratégique il y a presque 20 ans, nous avons fait beaucoup de chemin. Le plus important, c’est que nous continuons de regarder, tous, vers l’avant, dans la même direction. Comme le dit si bien le slogan de notre signature : Mille et un regards… Une vision! Ce chemin, nous le poursuivrons avec notre nouveau directeur général, monsieur Antoine Déry, qui, j’en suis sûr, saura mener notre organisation à bon port.»

Pour sa part, le directeur général, Antoine Déry, a tenu à souligner l’importance que revêtait pour lui cette première rencontre avec les membres du personnel, sous le thème : «L’éducation, une affaire de relation, une affaire de compétences».

«C’est toujours un défi de tenir une activité collective à cette période de l’année, au moment où nous sommes tous affairés à préparer la rentrée de nos élèves. Sachez que le sens que nous allons donner à cette rencontre est une préoccupation importante pour moi. Je trouvais essentiel d’avoir un premier contact avec vous et la présentation du plan d’engagement vers la réussite constituait un excellent prétexte pour le faire. Ce n’est pas de moi dont il sera question aujourd’hui, mais plutôt de vous, de nous, de l’importance que nous avons au sein du réseau de l’éducation, de notre capacité à faire une différence significative dans la vie des personnes que nous côtoyons. C’est un grand privilège de pouvoir influencer autant de personnes. C’est également une grande responsabilité. J’ai la conviction que l’Éducation est le principal levier de développement d’une société. Bien plus, j’ai la conviction que nous sommes des acteurs de changements sociaux importants. Ensemble, nous pourrons mener chaque élève à la réussite, une réussite à la fois.»

Ce plan d’engagement vers la réussite est le document de base avec lequel tous les établissements de la commission scolaire travailleront en vue du renouvellement de leur projet éducatif en 2018-2019.