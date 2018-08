Le Carrefour Loisirs est de retour

Qui dit le retour de l’automne dit le retour de l’école, du travail et de la routine. Cependant, cela veut aussi dire le retour à nos activités sportives, culturelles ou sociales. Pour une 24e année, le carrefour loisir invite la population à son évènement.

C’est le jeudi 30 aout, de 17 h à 20 h, au deuxième étage de la Maison de la culture, qu’il se tiendra. Les parents comme les enfants pourront s’inscrire aux diverses activités présentées à Rivière-du-Loup, que ce soit au niveau sportif, artistique, créatif et social.

À noter également que le Rendez-vous des 50 ans et plus se tiendra l’après-midi, de 13 h à 16 h. Ce moment privilégié permettra aux personnes âgées de 50 ans et plus de découvrir des activités et des ressources disponibles pour elles dans le milieu.

Lors du Carrefour Loisirs, c’est toute la famille qui peut profiter de la présence des exposants pour s’inscrire aux activités de la session automne-hiver, en peu de temps, en recevant toute l’information nécessaire. Cette année, c’est plus de 20 organismes qui seront présents afin de prendre les inscriptions.

Pour obtenir plus d’informations, communiquer avec Marie-Noëlle Richard au 418 867-6643 ou à l’adresse courriel suivante : [email protected]