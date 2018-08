15e édition du Festival de l’Érable de Sainte-Rita

Le comité organisateur du Festival de l’Érable de Sainte-Rita est à finaliser les derniers préparatifs pour vous présenter la 15e édition de son évènement qui aura lieu du 30 aout au 2 septembre prochain. En cette fin de semaine de la Fête du travail, voici l’occasion idéale pour se rencontrer en famille et entre amis dans un décor d’automne magnifique.

Nouveauté cette année, le festival débutera le jeudi 30 aout avec un tournoi de Poker Texas Holden. Les intéressés sont invités à se présenter à la salle multifonctionnelle située au 5 rue de l’Église Ouest vers 19 h 30.

Le lendemain, vendredi le 30 septembre, la soirée débutera à 19 h avec un mini spectacle élaboré par les jeunes de l’école de Sainte-Rita dans le cadre du programme scolaire «Cirque et musique». Suivra le bingo organisé par le club des 50 ans et plus. Finalement, on laissera place au talentueux Yoann Guay, participant de La Voix en France, qui fera danser toute la soirée sur des aires de Johnny Cash, CCR, Joe Dassin, Elvis Presley et plus.

La journée du samedi 1er septembre débutera avec le traditionnel tournoi de balle-molle familial. Rejoignez Isabelle St-Pierre au 418 963-1973 pour vous inscrire. Il y aura également l’exposition des artisanes et artisans sous le chapiteau. une activité de création de BD pour les enfants, le concours de dessert et le concours forestier (informations auprès de Ghislain Rioux au 418 963-3125). L’entrée est gratuite. Suivra le souper Méchoui de porc à l’érable. Et à compter de 21 h la 2e édition du Party Disco.

Enfin, le dimanche 3 septembre, vous êtes invités à assister aux demi-finales et à la grande finale du tournoi de balle à compter de 9 h. Il y aura une messe de secteur à compter de 10 h à l’église paroissiale suivi d’un brunch à saveur d’érable servi dès 11 h.