La campagne est officiellement débutée pour Goulimine Sylvie Cadôret de Québec solidaire

La candidature de Goulimine Sylvie Cadôret est maintenant autorisée par le directeur des élections du Québec et par son parti Québec solidaire dans la circonscription de Rivière-du-Loup - Témiscouata.

Ne cherchez pas d’affiches avec sa photo sur la place publique, elle a opté pour la sobriété. Mme Cadôret propose une vision plus organique, plus holistique de notre devenir collectif. Elle a opté pour la cohérence avec sa vision, éliminer les «pétrobulles», le plastique qu’on retrouve à outrance dans l’environnement. Ce plastique qu’on transporte par camion, par bateau pour le recycler. Elle veut faire une campagne en accord avec ses convictions car la transition écologique, énergétique, la candidate l’applique déjà dans sa vie de tous les jours.

«La présente campagne électorale devrait se faire sur des priorités plus que sur des promesses électorales», souligne Goulimine Sylvie Cadôret. Elle ne veut pas faire miroiter des pacotilles. Par contre, la candidate solidaire appuie les engagements de son parti notamment la gratuité scolaire et la gratuité des soins dentaires. «Ce sont des enjeux réels pour plus de 60 % des Québécoises et des Québécois», indique-t-elle. Mais, plus que tout, elle veut écouter la population, être sa voix. «Une voix solidaire pour le mieux-être de tous, de la petite enfance à la retraite. Une écoute et une voix pour faire de ma région d’adoption, une terre d’abondance et de bonheur. Je veux faciliter des solutions simples et applicables pour le mieux-être de nos collectivités», conclut la candidate de Québec solidaire.