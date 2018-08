Québec solidaire s’engage à instaurer la gratuité scolaire du CPE au doctorat

Un gouvernement solidaire va instaurer la pleine gratuité scolaire du CPE au doctorat sur une période de cinq ans, ont annoncé les porte-parole du parti, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois.

« Offrir des lunchs à 5 $ ou des chèques de 100 $, c’est tourner autour du pot. Il faut s’attaquer aux tarifs. Avec la gratuité scolaire, les parents vont faire chaque année des économies moyennes de 1 850 à 5 070 $ par enfant gardé en CPE et 560 $ par enfant au primaire et au secondaire. On va se le dire: ça fait une différence énorme dans un budget familial », a soutenu Manon Massé.

Le matériel scolaire n’est qu’une petite partie des frais de la rentrée. Il faut ajouter à cela les factures des frais généraux, des frais de garde et de surveillance, des sorties scolaires et du transport scolaire.

Entre 2010 et 2016, la vieille classe politique a coupé plus de 1,5 milliards $ dans le secteur de l’éducation, des coupes injustifiées qui ont mis à mal la qualité des services offerts dans les écoles, selon Québec solidaire. Pendant ce temps, les frais de scolarité à l’université ont continué d’augmenter avec l’indexation, pour atteindre 3103 $. Sur le plan de l’accessibilité aux études, le Québec a été doublé de vitesse par Terre-Neuve-et-Labrador, une nouvelle inquiétante à l’heure de la pénurie de main-d’œuvre et du vieillissement de la population.

« Les vieux partis doivent assumer les décisions qu’ils ont prises depuis 30 ans. Instaurer la pleine gratuité scolaire du CPE au doctorat équivaut à une fraction des dépenses totales de l’État. Qu’on cesse de nous répéter que c’est irréaliste ou irresponsable. C’est un choix politique appuyé par les deux tiers de la population québécoise », a martelé Gabriel Nadeau-Dubois.