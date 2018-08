Un festival des champignons forestiers

Du 30 aout au 3 septembre se tiendra le 4e Festival des champignons forestiers du Kamouraska, un évènement unique qui attire, chaque automne, des visiteurs de partout au Québec et au Nouveau-Brunswick. Que vous soyez amateur de champignons forestiers depuis longtemps, fin gastronome ou simplement curieux de nature, le Festival saura vous charmer avec sa programmation 2018.

Réservez votre samedi 1er septembre, de 10 h à 17 h, pour visiter le site du Festival situé près du fleuve à Kamouraska (76, avenue Morel). Pour l’occasion, une douzaine d’entreprises tiendront un kiosque pour vous offrir leurs produits mycologiques. Sous le chapiteau, des conférenciers de partout au Québec viendront partager leur passion et leur science, et ce, dès 10 h 45. Des dégustations, des activités d’identifications, des concours et des ateliers d’initiation à la culture des champignons seront également accessibles. Puis, dès 18 h, une soirée festive, côté fleuve, animée par la conteuse Brigitte Therrien vous est offerte en collaboration avec Les compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles.

La 4e édition du Festival offre de nouveau son activité vedette, le banquet gastronomique 6 services offert le vendredi 31 aout et le samedi 1er septembre. Expérience mettant à l’honneur les champignons forestiers, les cuistots travailleront en collaboration avec le chef invité Jean-Daniel Le Berre du restaurant Au Petit Extra.

Du 31 aout au 3 septembre, 2 fois par jour, l’équipe de naturalistes de la Pourvoirie des Trois Lacs vous attend pour vous faire découvrir les champignons forestiers grâce à des activités guidées qui se terminent par la dégustation des spécimens récoltés. Pour vous inscrire, appelez au 418 495-2054, poste 112 (sur semaine).

Découvrez le programme complet sur la page Facebook/Festival des champignons forestiers du Kamouraska et la page www.mycotourismekamouraska.com.