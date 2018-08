De la machinerie agricole pour palier au manque de main-d’œuvre sur les fermes

Le mardi 21 aout, Groupe coopératif Dynaco conviait les producteurs agricoles de la région à un Rendez-vous agricole Dynaco où démonstrations au champ, présentations de nouveaux produits et l’ensemble de ses spécialistes offrant des services à la ferme étaient sur place. Dans le cadre de cet évènement, la division Machinerie a profité de l’occasion pour présenter deux nouveaux produits qui permettent de palier au manque de main-d’œuvre sur les fermes en augmentant l’efficacité des travaux au champ.

Dans le cadre d’une démonstration au champ, sur le site de la Ferme-école LAPOKITA, la première machine présentée est une presse à foin New Holland contenant une enrobeuse à balles rondes. Donc le pressage du foin en balle ronde et l’enrobage de la balle se font maintenant en une seule étape, ainsi la balle qui ressort de la presse est déjà enrobée.

L’autre machine présentée permettant d’éliminer une étape au champ, est une nouvelle autochargeuse de marque Anderson. Cette machine permet de ramasser la balle enrobée directement dans le champ sans abimer le plastique d’enrobage lors de la manutention. Cet élément est très important afin de s’assurer que le foin se conserve de façon optimale tout l’hiver.

Rappelons que Groupe coopératif Dynaco figure parmi les plus importantes coopératives au Québec dans son secteur d’activités, regroupe plus de 550 employés et compte cinq divisions d’affaires, Agriculture, Machinerie, Rénovation, Transport et Énergie, établies principalement dans l’Est de la province et au Nouveau-Brunswick. Le 28 octobre prochain, l’entreprise fusionnera avec trois autres coopératives de la région, La Coop Rivière-du-Sud, La Coop Seigneurie et La Coop Unicoop, pour former la nouvelle coopérative Avantis.