Nettoyage des conduites d'eau à Rivière-Bleue

Du 28 au 30 aout, les employés municipaux de Rivière-Bleue effectueront un nettoyage des différentes conduites d'eau. Les opérations seront effectuées le jour, entre 7 h et 17 h, selon la répartition territoriale indiquée plus bas.

L'exécution de ce travail peut entraîner des inconvénients : il est possible de remarquer une baisse de pression et que l'eau soit brouillée pendant cette période. Il est important de s'assurer que l'eau soit claire et limpide avant d'effectuer des lavages ou autres travaux domestiques, lorsque les employés effectueront des travaux dans votre secteur ou à proximité. Il est recommandé de laisser l'eau couler jusqu'à ce qu'elle devienne claire.

La Municipalité de Rivière-Bleue veut recevoir des commentaire de ses citoyens sur l'eau depuis la dernière année. Il est possible de communiquer avec elle par téléphone au 418 893-5559, par courriel à l'adresse [email protected]ère-bleue.ca ou par la poste au 32, rue des Pins Est.

Mardi 28 aout

Rue de la Frontière Est

Rue de la Frontière Ouest

Rue de la St-Joseph Sud

Rue de l’Église Sud

Rue de la Villa

Rue du Foyer Sud

Rue de l’Église Nord Rue des Loisirs

Rue de l’Amitié

Rue de la Source

Rue de la Jeunesse

Mercredi 29 aout