Vivre mieux à l’île Verte

Louise Newbury, mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, a présenté la nouvelle Politique familiale et des ainés de la Municipalité. Celle-ci dresse un portrait de la population de l’île Verte, qui dépasse largement les 46 personnes décrétées officiellement par le gouvernement du Québec.

La Politique familiale et des ainés renferme les objectifs que se donne la communauté pour vivre mieux à l’île et des actions que la Municipalité compte réaliser. «C’est tout un défi que se donne la Municipalité aujourd’hui pour vivre encore mieux à l’île avec un plan qui contient 84 actions à entreprendre», a souligné Mme Newbury.

Ce plan d’actions est le résultat d’un travail collectif, celui d’une commission consultative des familles et des ainés. Soutenue par deux chargées de projet, la commission a suscité la participation citoyenne afin de connaitre les préoccupations et les attentes des familles et des personnes âgées ainsi que cibler les actions à privilégier. Celles-ci touchent divers aspects : loisirs, culture, vie communautaire, développement économique et social, santé, sécurité publique, urbanisme et aménagement du territoire, transports, environnement et développement durable.

La Politique familiale et des ainés et le plan d’actions complet sont disponibles sur le site web de la Municipalité (www.ileverte-municipalite.com).