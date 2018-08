Sept régions du Québec s’unissent pour le Défi 100% local

Du 1er au 30 septembre prochain, tout le Québec est invité à célébrer la richesse de nos terroirs dans le cadre du Défi 100% local.

Le défi est de manger encore plus d’aliments de chez nous, d’encourager les producteurs et de découvrir ce que la nature nous offre dans les boisés, les champs, les côtes et les dunes. Cette année, il sera possible de choisir votre niveau de participation. Le Défi locavore consistera à réaliser un repas 100% local par jour du lundi au jeudi, le Défi gourmand, du vendredi au dimanche, et le Défi 100% local, pour les plus courageux, consistera à consommer uniquement des aliments produits ou transformés dans sa région pendant tout le mois de septembre.

Le Défi expérience, quant à lui, permettra aux personnes, aux familles, institutions et organismes d’appuyer l’initiative en réalisant un repas exclusivement local lors de la Journée 100% locale, le 22 septembre.

Le Défi 100 % local est passé d'un petit projet individuel, initié aux Îles-de-la-Madeleine en 2015, à un mouvement collectif qui sera maintenant porté par sept régions : les Laurentides, l’Outaouais, l’Estrie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Pour les acteurs du secteur bioalimentaire, ce sera l’opportunité de mettre en valeur les produits et les spécificités de leur région. Ce sera également l’occasion d’accroitre le sentiment de fierté de la population vis-à-vis l’offre alimentaire de leur région et d’en démocratiser l’accès. Il est possible de participer partout au Québec. Visitez le https://lebongoutfraisdesiles.com/cuisinez-iles/defi- 100-local pour vous inscrire gratuitement.