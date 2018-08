À la rencontre de l’agriculture du Québec

Le dimanche 9 septembre prochain, de 10 h à 16 h, c'est un rendez-vous sur plus de 100 fermes partout au Québec pour la 16e année des Portes ouvertes sur les fermes du Québec.

«Au nom des agricultrices et agriculteurs d'ici, je suis fier d'inviter la population à venir nous rencontrer lors de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec. Célébrons ensemble une agriculture saine, diversifiée et prospère», a exprimé Marcel Groleau, président général de l'Union des producteurs agricoles (UPA).

Présenté par l'UPA depuis 2003, cet évènement familial gratuit permet de visiter des fermes qui, en plus de leur accueil, offrent des dégustations de produits régionaux, démonstrations agricoles, rencontres avec des experts tels que vétérinaires et agronomes et, surtout, un contact privilégié avec les gens de passion qui se cachent derrière les bons produits d'ici.

«Les agricultrices et les agriculteurs occupent fièrement le territoire québécois et contribuent, par leur présence active, à la vitalité de nos régions. Et, c'est leur travail passionné et persévérant qui fait la variété de nos repas et la richesse de notre gastronomie», a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Marie-Eve Janvier, porte-parole de l'événement, partage : « Depuis maintenant sept ans, j'ai la chance d'aller à la rencontre d'agricultrices et d'agriculteurs qui font de leur métier une véritable passion. Partez à la découverte de leur monde, à votre tour, lors de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec! »

Visitez le portesouvertes.upa.qc.ca dès maintenant pour consulter la liste des fermes participantes, obtenir tous les détails, créer des circuits de visites et encore plus. Il est à noter qu’au KRTB seul l’Hydromellerie de Saint-Paul-de-la-Croix fait partie de l’évènement.