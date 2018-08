Un véhicule est entré en collision avec une galerie commerciale vers 14 h 20 sur la rue de l’église à Saint-Arsène. Heureusement, l’incident n’a fait aucun blessé.

Selon les témoins, un homme âgé était au volant du véhicule et se serait trompé de pédale pour s’immobiliser. Il aurait heurté à plusieurs reprises la structure. La rampe gauche a été complètement arrachée et les escaliers ont été abimés. Un des poteaux de la galerie servant d'appui au toit n'était plus fixe suite à l'impact.