Un wagon de métro dans le plus grand labyrinthe au monde

Le Grand labyrinthe Servlinks, le plus grand labyrinthe de maïs au monde, dévoilait aujourd'hui, à La Pocatière l'œuvre coupée à même le maïs : le premier wagon de métro réalisé par Bombardier Transport.

Dans un champ de plus de 202 000 m2, le promoteur Luc Pelletier désirait réaliser un élément symbolique pour sa ville. Les MR-73, les plus anciennes voitures du métro de Montréal actuellement, sont vite ressorties sur la liste. Avec la prolongation du contrat de Bombardier pour les remplacer par les nouveaux Azur, la Ville voulait leur rendre hommage. L'œuvre s'appelle «Reviens à la maison».

Seulement pour couper ce wagon, il a fallu tout près de 60 heures. «Dans sa totalité, le labyrinthe est fait de façon artisanale. Il est dessiné sur Excel, les logos sont tracés à la corde et à l'œil. C'est un travail de fou, mais il est tellement plus valorisant pour moi de le faire ainsi que de laisser la technologie s'en charger. S'il était semé avec le design voulu dès le printemps, je n’aurais clairement pas mis au-dessus de 800 heures dessus. On le prend personnel, quand les gens avouent tricher en passant à travers les murs», a dit M. Pelletier.

Le travail de coupe n'est cependant pas encore terminé pour Luc Pelletier. Une cinquième partie s'ajoutera dans les prochains jours, avec la réalisation d'une énorme spirale. «Comme dernière partie, on voulait qu'elle soit en évolution toute la saison. On voulait faire quelque chose de simple et on a opté pour une spirale. Elle est loin d'être facile à couper, surtout quand le maïs mesure de 6 à 7 pieds de haut», a ajouté Luc Pelletier.

Le labyrinthe sera ouvert 7 jours sur 7 jusqu'à l'Halloween et l'objectif est d'y accueillir 25 000 visiteurs.