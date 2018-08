Les pionniers de Rivière-du-Loup usent leurs souliers

Dans le cadre de leur grande entreprise de l’année, les pionniers du groupe Scout de Rivière-du-Loup, des jeunes de 15 à 17 ans, sont allés vivre un défi de 10 jours aux Iles-de-la-Madeleine. Huit jeunes et animateurs ont travaillé toute l’année pour trouver le financement nécessaire pour vivre ce grand projet.

Trois jours de voyage et 7 jours de marche, le groupe a parcouru à pieds 110 kilomètres pour faire le tour de près de la moitié de l’archipel. Sur place, les scouts locaux les ont accueillis à la sortie du bateau et sont venus aux nouvelles régulièrement pour que tout le monde soit en sécurité et en santé. Bien sur, il y a eu des moments plus difficiles, mais la force de l’équipe l’a emporté sur le découragement.

Ils ont retrouvé leurs parents à Rivière-du-Loup, le 17 juillet, les jambes fatiguées mais les yeux brillants. «C’était super le fun et on a rencontré plein de monde, gouté à des trucs locaux et surmonté des difficultés ensemble. C’était un très grand défi», affirme Sophie, la présidente du poste pionnier.

Le groupe scout de Rivière-du-Loup accueille des jeunes de 7 à 25 ans. Sa mission est de promouvoir et soutenir le développement intégral des jeunes afin qu'ils atteignent leur plein potentiel comme individus et qu’ils jouent un rôle actif dans la société, comme membres de leur communauté. Les jeunes sont encadrés par des adultes responsables, formés selon la tâche qu’ils accomplissent, ayant comme priorité le jeune en le mettant au cœur des décisions.

Pour inscrire un jeune au groupe scout de Rivière-du-Loup ou pour s’impliquer comme adulte, il est possible de contacter le chef de groupe au 418 934-1380, à [email protected] ou via la page Facebook 3e Groupe scout Rivière-du-Loup