L’Isle-Verte fait l’acquisition de deux défibrillateurs

La Municipalité de L’Isle-Verte, en partenariat avec des organismes locaux, soit le Carnaval de L’Isle-Verte, le Tournoi de hockey Samuel Côté, les Chevaliers de Colomb conseil Seigneur Côté et la Caisse Desjardins de Viger et Villeray, a fait l’acquisition de deux défibrillateurs externes automatisés (DEA).

Un premier a été installé au Centre Récréatif Guy d’Amours, et le second se trouve dans l’entrée du guichet automatique de la Caisse. Ce dernier est accessible en tout et est facile d’accès en cas d’urgence.

Par définition, le défibrillateur est un appareil permettant de prévenir la mort et de rétablir l’activité cardiaque d’un malade. L’accès rapide à un DEA peut améliorer jusqu’à 74 % les chances de survie d’une victime d’un arrêt cardiaque. En cas d’urgence, la réduction des délais d’intervention peut faire toute la différence. Les partenaires du projet croient qu’il est primordial que le milieu détienne cet équipement.

Une séance d’information sera offerte gratuitement aux citoyens et aux différents acteurs du milieu afin de démystifier l’appareil et son fonctionnement.