Le Bière Fest célébrera ses cinq ans

La cinquième présentation de l'événement festif numéro un au KRTB, le Bière Fest, promet de belles surprises aux amateurs de bières de spécialité les jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 septembre prochains.

Plus de 10 000 visiteurs seront attendus dans une ambiance survoltée pour découvrir des bières du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, pour bien manger et aussi pour apprécier de nombreuses prestations musicales.

Pour cet anniversaire de l’évènement, les organisateurs proposent plusieurs nouveautés, dont la présence des microbrasseries La Forge du Malt de Trois-Rivières, Les Brasseurs du P'tit Sault d'Edmundston, la Microbrasserie Côte-du-Sud de Montmagny et Le Corsaire de Lévis, entre autres. « Nos valeurs sûres, comme Farnham Ale & Lager, Ras l'Bock, Microbrasserie Charlevoix et Archibald, entre autres, seront aussi de retour avec leurs excellents produits », mentionne Erick Drapeau, membre du comité organisateur.

L'accès au site du parc Blais demeure gratuit et le bock officiel 2018 ainsi que les jetons garantissent la dégustation des différentes bières proposées. « Présentement, cinq forfaits différents sont déjà en prévente sur le site www.bierefest.com, et ce, jusqu'au 7 septembre à minuit », indique Christian Duchesne, l'un des promoteurs.

Volet musical

Sous le chapiteau Centre commercial Rivière-du-Loup, les festivaliers auront la chance et le bonheur d'entendre plusieurs artistes dont le populaire duo Monochrome, formé de Dany Langlais et Éric Couture.