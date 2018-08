La belle température profite au NM Trans Saint-Laurent

La saison touristique bat son plein et la belle température profite à la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon. «Nous avons la météo de notre côté, les gens viennent davantage sur le fleuve quand il fait beau», a mentionné le directeur général, Serge-Martin Denis.

«En juin avec la tenue du G7 à La Malbaie, nous avons connu une augmentation et juillet a été stable par rapport à l’an dernier. Nous avons 76 178 personnes qui ont traversé sur le bateau actuellement (8 aout)», a précisé M. Denis. À titre de comparaison, en 2017, 136 389 passagers et 60 842 véhicules ont transité d’une rive à l’autre à bord du NM Trans Saint-Laurent au cours de la période d’activités entière. Si la tendance se maintient, on peut donc espérer une excellente année, comparable à 2017 qui fut également très bonne.

Le directeur général a identifié des groupes qui sont en hausse, soit les motorisés et roulotes de même que les camions dont les propriétaires évitent ainsi de faire un long trajet routier avec des véhicules imposants. Les personnes qui font un aller-retour en mode croisière sont aussi plus nombreuses. «Nous avons une augmentation de 3% à cet effet», a souligné le directeur général. Les croisières-piéton ont attiré 4 358 personnes en 2017.

La Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon emploie plus de 50 personnes en haute saison.

DES ACTIVITÉS APPRÉCIÉES

Les efforts additionnels effectués depuis quelques années pour agrémenter la traversée portent leurs fruits. Une foule d’activités de divertissement et de découvertes sont accessibles, on va même jusqu’à fournir des jumelles d’observation aux passagers. À bord, on note un guide-animateur du Réseau d’observation des mammifères marins (ROMM), qui est présent à raison de 5 traversées aller-retour par semaine, jusqu’à la fin aout, aux départs de 14 h 45 et de 18 h de Rivière-du-Loup ainsi que de 16 h 30 et 19 h 30 de Saint-Siméon. «Puisqu’il est fréquent d’admirer la faune marine : bélugas, rorquals, phoques et une multitude d’oiseaux marins, les guides du ROMM présentent à nos passagers les différentes espèces présentes dans le St-Laurent», a souligné M. Denis.

Le «Passeport du Capitaine» s’est également avéré très populaire depuis son instauration. «Nous n’en avons pas assez imprimé en lien avec nos prévisions», a lancé le directeur général. À travers une quinzaine de questions, ce passeport permet d’en apprendre plus sur le navire, l’environnement marin et le vocabulaire maritime. Il est offert gratuitement au comptoir des journaux.

Par ailleurs, les enfants peuvent regarder des films et s’amuser dans l’espace jeunesse, où le livre à colorier du traversier est offert gratuitement. Plusieurs passagers immortalisent aussi leur passage en prenant un égo-portrait dans le bar, avec la reproduction plus grande que nature du capitaine, Marco Ouellet. «Nous avons toujours de la place pour les piétons qui veulent faire une croisière aller-retour», a lancé comme invitation Serge-Martin Denis.

PAGE FACEBOOK

Le directeur général vous suggère de consulter la page Facebook de la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon pour découvrir les activités sur le NM Trans Saint-Laurent. Celles et ceux qui le désirent peuvent y publier leurs plus belles photos de leur passage chez nous.

De plus en collaboration avec la Fairmont Manoir Richelieu de La Malbaie, tous peuvent participer sur celle-ci à la promotion «Charmes des deux rives». «Les gens n’ont qu’à identifier les escales préférées de la petite Flavie l’exploratrice telles qu’illustrées sur trois photos, et ils peuvent gagner de très beaux prix, dont un séjour VIP au Manoir Richelieu, petit déjeuners et stationnement valet inclus, de même que les traversées à bord du Trans Saint-Laurent», a conclu M. Denis.