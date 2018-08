Un chat à hauteur d’homme à Rivière-du-Loup

Depuis trois ans déjà sur le coin des rues Yves-Godbout et Paul-Étienne Grandbois à Rivière-du-Loup, est visible une œuvre assez inusitée sur la propriété de Rock Nadeau et de Monique Dufour. Il s’agit d’un chat sculpté en fer forgé par James Bolduc travaillant chez Soudure RGM à Rivière-du-Loup.

Cette œuvre assez imposante représente un chat surpris ou effrayé comme si les passants ou les voitures le font sursauter. Ce monument animalier est un complément dans l’aménagement paysager du couple qui est ensemble depuis 51 ans. «Nous voulions un beau coin de rue pour avoir une belle ville, l’embellir, pour enjoliver l’espace», a dit M. Nadeau. Pour lui, l’art est important et le partager comme ça en mettant sa sculpture sur son terrain à la vue de tous, c’est sa façon de le préserver.

Le chat de M. Nadeau et de Mme Dufour attire le regard des passants. Ceux-ci ont fait de beaux commentaires aux propriétaires sur l’oeuvre. «Il y a même une dame qui l’a pris en photo pour pouvoir le peindre», a déclaré Mme Dufour. Le couple à la retraite avait l’espace et les moyens de se permettre un tel projet.

Un projet hors du commun?

Pour le travailleur James Bolduc, recevoir une commande d’une telle envergure n’est pas rare. «Par contre faire un chat, ce n’est pas routinier», a-t-il confié, en riant. Des projets artistiques comme ça, il en fait tous les jours. Le soudeur a déjà fait des sculptures en partenariat avec d'Autres artistes, mais pour des particuliers c’est peu fréquent. «C’est couteux un projet comme ça. Il faut aussi la vision et réaliser le temps que cela prend», a expliqué M. Bolduc. Mener à terme une telle entreprise nécessite beaucoup de main d’œuvre. «C’est sûr qu’il faut aimer l’art et être prêt à investir là-dedans», a avoué l’artiste. Même s’il est habitué à faire des projets sortant de l’ordinaire, il trouve amusant de travailler sur des concepts plus différents. «On aime ça travailler sur des projets comme celui-ci (…) C’est un beau défi réalisé avec M.Nadeau», a déclaré James.