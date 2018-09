Trois-Pistoles accueillera son premier festival du cannabis

À un peu plus d’un mois de la légalisation du cannabis au Canada, prévue le 17 octobre se tiendra le festival du Bon Plant les 1er et 2 septembre à Trois-Pistoles. L’évènement, qui a eu l’aval de la Ville de Trois-Pistoles, vise tout d’abord à faire connaitre les propriétés médicinales et environnementales du chanvre et du cannabis.

«Il faut éduquer et sensibiliser la population avant la légalisation (…) On voulait que ce soit un festival qui parle de la prévention, des vertus thérapeutiques et environnementales de la plante. On ne voyait pas de contradiction de le faire avant», explique le fondateur du festival du Bon Plant, Mikael Rioux. Il sera impossible de consommer du cannabis sur le site étant donné que la légalisation ne sera pas encore en vigueur.

Le pro-maire de la Ville de Trois-Pistoles s’est montré prudent à propos de l’appui de la municipalité à cet évènement. «L’idée de base du festival est de créer des conditions acceptables en vue de cette légalisation. Il y a beaucoup de questionnements et on souhaite donner la chance aux gens d’avoir accès à des réponses rationnelles», souligne Maurice Vaney. Aucune demande d’aide financière ou de services n’a encore été faite, il s’agit pour le moment d’un appui symbolique.

Le fondateur Mickaël Rioux est conscient que l’évènement ne fera pas l’unanimité auprès de la population de la région, mais il y voit une suite logique à l’Échofête, étant donné que toutes les installations nécessaires à la tenue d’un tel festival sont déjà en place. Il compte sur l’occasion pour faire de l’éducation à l’aide de diverses conférences qui se tiendront à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles au cours de la fin de semaine.

«Présentement ce que l’on retrouve sur le marché, c’est l’équivalent de bouteilles sans étiquettes à la SAQ. On en connait pas la teneur en THC. À partir du moment où on a cette information, c’est plus facile d’ajuster sa consommation et c’est beaucoup moins dangereux», ajoute M. Rioux.

Ce dernier souhaite aussi mettre de l’avant un autre modèle de production pour le cannabis, en l’utilisant comme outil de développement régional. «Le rendez-vous est manqué présentement. On avait un modèle de microbrasseries qui aurait pu servir d’exemple pour des productions en région. Présentement, on tasse ça du revers de la main, on donne ça à de grosses compagnies qui sont proches du Parti libéral, qui ont de l’argent dans les paradis fiscaux. Malheureusement, le modèle de production qu’on nous offre, ce n’est pas ce qu’on veut voir. Il ne bénéficiera pas aux régions (…) Cela pourrait être des coopératives de solidarité qui se mettent en place avec des membres producteurs et transformateurs, il y a de beaux modèles à développer», conclut Mickaël Rioux.

Les sujets abordés lors de cette fin de semaine varieront de l’utilisation du cannabis pour soigner et prévenir certaines maladies, les vertus nutritives de la graine de chanvre, l’utilisation du chanvre comme matériel de d’éco-construction, les enjeux de l’industrie, l’avenir de la plante, les impacts de la légalisation. Des intervenants de la Croix-Verte, de même que l’ancienne journaliste de Radio-Canada Lucie Pagé et l’expert en dépendance et toxicomanie Jean-Sébastien Fallu, seront parmi les conférenciers invités.

Un spectacle du conte avec Jean-Marc Massie en soirée le 1er septembre et un spectacle de Vander, l’ancien des Colocs et son Bass ma Boom Sound System sont prévus à l’horaire. Le lendemain, Christian Vanasse préparera le public pour la venue du groupe Overbass. La programmation complète des conférences est disponible au www.festivaldubonplant.com.