Deux Nations, Une Fête : une rencontre culturelle à Cacouna

À Cacouna, les 11 et 12 aout entre 12 h et 17 h, c’est sur la pointe de la Fontaine Claire, au bas de la rue du Quai que se tiendra la 7e présentation de «Deux Nations, Une Fête». Regroupant le Festival historique de Cacouna et le Pow Wow Wolastoqey (malécite) de Kakona, cet évènement annuel permet la rencontre des deux cultures.

Danses et chants autochtones, cérémonies spirituelles, cuisson de gibier, artisanat et même, avec inscription préalable, une hutte de sudation feront vivre aux visiteurs une immersion réelle dans l’univers autochtone des Premières Nations qui ont foulé notre territoire bien avant l’arrivée des «Blancs».

À travers 10 kiosques et 3 chapiteaux formant village, divers artistes, artisans locaux et régionaux partagent leur savoir-faire traditionnel. Exposition d’art populaire, maquillage et atelier pour enfants, animateur-conteur et musicien agrémenteront l’ambiance pour toute la famille.

Des kiosques de produits du terroir ou de pâtisseries artisanales, de même qu’une cantine avec service de traiteur sauront également combler les petits creux.

Le comité d’organisation «Deux Nations, Une Fête» relève d’une étroite collaboration entre la Première Nation Malécite de Viger et la Corporation de développement de Cacouna avec l’appui de la Municipalité, de la Caisse De Viger et Villeray et de Patrimoine Canadien.