Début des travaux au Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent souligne que les travaux d’agrandissement et de réaménagement du Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation, situé au 70, rue Saint-Henri, débuteront le lundi 6 aout prochain.

Le projet d’une durée d’environ 29 mois s’échelonnera sur trois phases, soit la construction de l’agrandissement, le réaménagement du bâtiment actuel et l’aménagement de l’agrandissement pour y accueillir des bureaux de professionnels cliniques en jeunesse.

Les travaux, réalisés sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures (SQI), consistent en un agrandissement de 1 542 mètres carrés vers l’avant du bâtiment et en un réaménagement sur une superficie de 3 273 mètres carrés des divers niveaux du bâtiment existant. Les modifications apportées comprennent, entre autres, l’aménagement d’une aire de vie familiale. Un gymnase sera également aménagé, en partenariat avec la Ville de Rivière-du-Loup. Celui-ci sera mis à la disposition du CISSS du Bas-Saint-Laurent et de l’ensemble de la communauté louperivoise.

L’entrepreneur sélectionné à la suite du processus d’appel d’offres est Construction Citadelle inc. Sur le plan financier, le coût du projet s’élève à environ 21,4 millions de dollars, financé en quasi-totalité par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Soucieux de son environnement, le CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaite également informer la population que la présence d’arbres et arbustes a été prise en compte lors de la planification des travaux et que les impacts sur ceux-ci seront limités. Un plan d’aménagement paysager est d’ailleurs prévu à la fin du projet.

L’ensemble des activités se déroulera sur le terrain du bâtiment actuel. Il est tout de même possible que la circulation soit perturbée occasionnellement et le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à remercier les résidents pour leur collaboration tout au long de ce chantier d’envergure.

Le Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation de Rivière-du-Loup est une ressource d’hébergement dédiée aux adolescents âgés de 12 à 17 ans placés en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, de la loi sur les services de santé et les services sociaux ou de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (garde ouverte).