Pluie d’étoiles filantes à la station scientifique ASTER et au club de golf de la Vallée du Témiscouata

Dans la semaine du 6 au 12 aout, l’Observatoire du Témiscouata accueille la population pour visiter ses installations, échanger avec l’équipe d’animateurs et observer le spectacle des Perséides.

En effet, les visiteurs seront guidés au cœur de l’exposition permanente Cap sur les étoiles et observeront les planètes Mars, Vénus, Jupiter et Saturne si les conditions météo le permettent. Des plages de visite sont prévues aux demi-heures à compter de 20h00 jusqu’à 23h30. Ceux qui arriveront avant pourront avoir droit à quelques démonstrations scientifiques et pourront faire de l’observation du Soleil.

Nouveauté cette année, un site pour faire de l’observation des étoiles filantes a été aménagé sur le terrain du club de golf de la Vallée du Témiscouata. À compter de 21h00, l’astronome amateur de la station Marc-André Paradis donnera des explications sur le phénomène des Perséides, présentera des objets du ciel avec son télescope.

Tout au long de la semaine, les visiteurs sont appelés à réserver leur place pour avoir la meilleure expérience possible sur le site d’ASTER. Sinon, l’équipe est disponible au (418) 854-2172, au numéro sans frais 1 877 775-2172 ou encore par courriel au [email protected] Il est possible de visiter les installations d’ASTER tous les jours de midi à minuit.