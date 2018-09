La pratique des arts martiaux : vers un mode de vie sain et la recherche de l’équilibre

Le Centre commercial Rivière-du-Loup sera l’hôte, du 10 au 12 aout, de l’évènement Multi Martial RDL, un grand regroupement de plusieurs écoles d’arts martiaux de la région. Pour l’occasion, Info Dimanche diffuse ce texte de Simon Cantin-D’André, élève chez Karaté Kempo.

«On peut dire que les arts martiaux ont bien évolué depuis quelques décennies. En moins de 100 ans, la mondialisation, les voyages internationaux et l’explosion des moyens de communication nous ont permis de définir, réunir et catégoriser pratiquement tous les styles d’arts martiaux existants. Au fil du temps, les différents styles se sont observés et fréquenté donnant naissance à de nouveaux styles hybrides ou complètement différents entraînant ainsi les arts martiaux dans l’ère moderne que nous connaissons.

Aujourd’hui, les possibilités de pratiquer les arts martiaux sont nombreuses puisque l’offre est diversifiée. Du karaté au Taï Chi en passant par la boxe et le Jujitsu, les écoles d’art martial se comptent par dizaines dans la région.

La pratique des arts martiaux s’intègre bien dans une routine de vie saine et procure de nombreux avantages positifs. Tout d’abord il s’agit d’un entraînement physique encadré qui permet de garder la forme. C’est aussi un temps que l’on prend pour soi, pour s’améliorer et chercher à se dépasser. L’entraînement permet de rehausser l’estime de soi et procure un sentiment de bien-être. Choisir un style ou une école d’art martial, c’est aussi rejoindre un groupe et s’entraîner avec des gens qui s’encouragent et qui vous permettent de progresser.

Finalement, pratiquer des arts martiaux c’est beaucoup plus qu’apprendre à se défendre et ça vaut vraiment la peine d’essayer!»

MULTI MARTIAL RDL

L’évènement Multi Martial RDL est gratuit. Tout au long de la fin de semaine, les visiteurs auront accès à des kiosques sur les arts martiaux divers. À cela s’ajoutent des démonstrations d’autodéfenses et des mini cours d’initiation (30 minutes). L’horaire est complété par un Kata-O-Thon, le samedi, et un spectacle de clôture, le dimanche.

Sur place, les écoles d’arts martiaux pourront également prendre les inscriptions pour les cours d’automne.

Pour davantage d’informations, visitez la page Facebook de Karaté Kempo 2000.