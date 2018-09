Conférence à la Vieille Gare de Rivière-Bleue

Le 7 aout à 19 h, la Vieille Gare de Rivière-Bleue accueillera «Les 3 frontières» avec Jean Lebrun. Rivière-Bleue a hérité de l’histoire de sa situation particulière «à la croisée des frontières».

C’est en effet à partir de son territoire que l’on peut le mieux atteindre et apprécier cet attrait particulier, où les frontières du Maine, du Nouveau-Brunswick et du Québec se rencontrent au lieu-dit «La Suce», avec comme illustration leurs bornes caractéristiques.

Le Riverain Jean Lebrun, amateur d’histoire et témoin privilégié du lancement du Congrès Mondial Acadien de 2014 à cet endroit, fera revivre la grande et la petite histoire du processus qui a conduit à la définition et à la délimitation des frontières actuelles.