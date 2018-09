Déjà une 16e organisation pour RDL Auto Expo

Les belles voitures reluiront et les moteurs gronderont pour une 16e année, le 5 aout prochain, sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Avec de belles nouveautés, la présentation du RDL Auto Expo Ray Réfrigération compte à nouveau en offrir pour tous les gouts.

Le célèbre rendez-vous des amateurs de bolides et de tuning ajoute ainsi une nouvelle classe au programme : Hot Rod / Rat Rod. Le premier cas est une automobile de collection restaurée, alors que le second est une variante avec des pièces récupérées et généralement rouillées. «[Les Rat-Rod] ce sont en gros des véhicules restaurés qui n’en ont pas l’air», lance le promoteur André Beaulieu. «Il y a une belle clientèle pour ça et nous sommes heureux d’en présenter cette année.»

En 2017, le comité organisateur s’était réjoui d’avoir accueilli entre 7000 et 8000 amateurs, malgré un orage et un temps plutôt incertain. Si la température est du bon côté cet été, M. Beaulieu s’attend à ce qu’environ 10 000 marcheurs envahissent la rue Lafontaine, dont une partie sera bloquée pour l’occasion.

«C’est une activité familiale et on souhaite que ça reste ainsi. Il n’y a rien qui nous fait plus plaisir que de voir des poussettes ou des grands-parents qui discutent voitures avec leurs petits-enfants. C’est vraiment pour cela qu’on organise l’évènement», a souligné André Beaulieu, qui est appuyé par une belle équipe de bénévoles.

Nul doute que le RDL Auto Expo contribue, année après année, à animer le centre-ville de belle façon. Soulignons que c’est Claude Saindon, un homme bien connu dans le domaine motorisé à Rivière-du-Loup, qui est le président d’honneur de la 16e organisation. Il pratique lui-même la restauration de véhicules depuis plusieurs années et il a gagné de nombreux prix.

«Un évènement comme celui-ci permet de garder notre centre-ville vivant. Les commentaires sont toujours positifs. Nous sommes très fiers de contribuer à son organisation», a partagé la mairesse, Sylvie Vignet.

PLUSIEURS CLASSES

Sur la rue Lafontaine, le 5 aout, il sera notamment possible de participer à un concours de top puissance sur le dyno de Grand-Portage Auto. Le jugement des voitures dans le cadre de l’Expo Show & Shine permettra de déterminer les plus belles dans diverses catégories : la classe vedette Mitsubishi (Lancer Ralliart, Lancer Evo, Eclipse), Honda Acura, Mustang, Domestic (Ford, Chrysler, GM, Eagle), Import (Toyota, Nissan, etc), Muscle Car, Euro, la plus belle ancienne, Camaro, Pick-Up (camion, 4X4) et moto (Harley et autres). Le propriétaire de la plus voiture de la journée remportera la Coupe René Quinn.

Le samedi 4 aout, à compter de 18 h 30, le comité organisateur vous invite également au Salon extérieur d’autos neuves sur la rue Lafontaine.

GROUPE HARLEY

Notons que Harley RDL sera également présent sur le site, dimanche. En plus de présenter des motos, les motocyclistes profiteront de l’évènement pour amasser de l’argent au profit de Leucan, un organisme sans but lucratif québécois visant à venir en aide aux enfants atteints de cancer depuis 1978.