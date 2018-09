Le prix de l'essence plus cher au Bas-Saint-Laurent

Au cœur des vacances de la construction, les automobilistes du Bas-Saint-Laurent sont actuellement ceux qui déboursent en moyenne le plus pour leur carburant au Québec. En date du 26 juillet, le prix moyen à la pompe s’élève à 1,37 dollars le litre, soit plus de 10 sous ce que l’on retrouve au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon le site Essence Québec, les stations-service de Rivière-du-Loup, peu importe la bannière, affichent le prix moyen de 1,37 $/litre d’essence ordinaire. La situation est exactement identique dans les régions de Rimouski, La Mitis, La Matapédia et La Matanie.

Seule exception au tableau : Pohénégamook et Rivière-Bleue. Les résidents du Transcontinental bénéficient d’un prix intéressant de 1,25 dollars le litre, l’un des meilleurs en province.

Ailleurs au Québec, les régions plus éloignées des grands centres comme la Gaspésie (1,37 $/litre), la Côte-Nord (1,36 $/litre), l’Abitibi-Témiscamingue (1,36 $/litre) et l’Estrie (134,4 $/litre) ont les autres prix moyens de carburant les plus élevés. Notons aussi que certaines stations-service de Montréal et Laval offre l’essence ordinaire à respectivement 1,45 et 1,46 dollars le litre.

Mais assurément, les automobilistes les plus «chanceux» en ce 26 juillet sont ceux qui habitent ou voyagent au Saguenay-Lac-Saint-Jean (1,22 $/litre), en Montérégie (1,26 $/litre) et en Chaudière-Appalaches (1,26 $/litre).

Notons que le prix de l’essence au Bas-Saint-Laurent est également au-dessus du «prix réaliste» de CAA-Québec, inscrit à 1,34 $/litre. Ce prix est calculé, selon le site Web, «en fonction de l’indicateur quotidien du coût d’acquisition et de la marge au détail moyenne établie par CAA-Québec au cours des 52 dernières semaines».

CAA-Québec recommande donc de limiter ou retarder les achats de carburant, si c’est possible.