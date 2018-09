65e anniversaire de mariage à Saint-Antonin

Ce 22 juillet dernier a eu lieu une rencontre de famille à Saint-Antonin afin de célébrer les 65 ans de mariage d'Yvon Lebel et Majella St-Pierre de Saint-Antonin. Enfants et petits-enfants étaient sur place afin de souligner l’heureux évènement.

Âgés respectivement de 87 et 89 ans, M. et Mme Lebel forment ensemble l’un des plus vieux couples de cette municipalité. Toujours en forme et lucides, ils demeurent toujours à leur résidence.

Le couple a cinq enfants, ainsi que sept petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Toute la famille a pu festoyer lors de cette célébration qui était remplie de bonheur et d’amour.