Le Festival du Bœuf sous la chaleur du soleil et de ses festivaliers

Le traditionnel Festival du Bœuf de Saint-Clément, qui était organisé la fin de semaine dernière, a de nouveau été couronné d’un grand succès. L’évènement est reconnu depuis plus de 30 ans pour son succulent bœuf braisé et la joie de vivre des festivaliers.

Les festivités ont débuté jeudi soir par un tournoi de poker Texas Hold’em, dont le vainqueur est Yvon Léveillé devant 49 autres joueurs. Le lendemain, 26 équipes se sont affrontées lors d’un tournoi de fer. C’est le duo composé de Yoland Dubé et Sylvain Boucher qui a remporté la grande finale devant Hugo Tremblay et Jeremi Theriault. Durant ce temps, à l’intérieur, la troupe Hilarante a joué la pièce «Erreur sur le faire-part» devant une salle comble. Le chansonnier Marc Thériault et le band Jack 1/4 ont terminé la soirée de façon magistrale.

La journée du samedi a commencé par un déjeuner aux profits des jeunes de l’école, suivi d’une randonnée à vélo. En après-midi, l’équipe Les Loupy a été couronnée championne du défi du cultivateur. Les enfants ont aussi eu beaucoup de plaisir avec des ateliers cirques et de l’animation jeunesse. Le réputé souper du bœuf braisé a quand à lui attiré plus de 600 convives. La soirée s’est terminée avec Some Duo et Unpluged Band qui ont su faire lever le «party».

Dimanche matin, la messe a été suivie d’un brunch auquel ont participé plus de 400 personnes. Durant la journée, il y a eu la présence de la fermette Porc-Pic, visite de trains miniatures, jeux d’eau et gonflables. La tire de tracteurs antiques a également attiré plusieurs adeptes qui ont été comblés par le spectacle offert par les nombreux participants. Du nouveau cette année, les amateurs de danse country ont pu s’amuser sous le chapiteau.

Finalement, le festival s’est terminé au petit matin avec les prestations musicales de Génération Country et Marc Bélanger. Il ne faut pas oublier le Salon des P’tites Trouvailles, qui démontre les talents des artisans locaux, qui a été ouvert au public toute la fin de semaine. Un jeu-questionnaire portant sur Saint-Clément et le Festival du Bœuf auquel une cinquantaine de personnes a participé. Pour votre plaisir, vous pouvez répondre au questionnaire à l’adresse suivante: http://qys2.com/cmv9b5oz .

Le comité du festival, sous la présidence de Renée Malenfant, tient à remercier ses généreux commanditaires. C’est grâce aux nombreux visiteurs et la centaine de bénévoles que le festival a connu un si grand succès. Tous les profits engendrés seront remis à différents organismes, Habitation Denonville, Table d’harmonisation et les 50 ans et plus.