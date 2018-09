Avertissement de chaleur en vigueur pour la région

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour les régions de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et le Témiscouata en fin d'avant-midi aujourd'hui. Une masse d'air chaud et humide flotte au-dessus ces secteurs. En après-midi, les températures pourraient atteindre 30 degrés Celsius, accompagnées d'un facteur humidex à 40 degrés.

Le sentiment d'inconfort sera donc prononcé dans cette zone, particulièrement pour les personnes à risque telles que les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice en plein air.

Un avertissement de chaleur est émis lorsque des conditions climatiques sont susceptibles de créer un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l'épuisement.

Lors de fortes chaleurs, il est recommandé de boire beaucoup d'eau, de porter des vêtements clairs et légers, de réduire les efforts physiques, et de rester à l'intérieur et au frais.