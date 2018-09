Auclair, hôtesse régionale 2018 de la Fête des familles

C'est à Auclair que se tenait le 14 juillet la Fête des Familles, rassemblant de nombreux participants de toute la MRC du Témiscouata. Malgré un ciel variable, cette journée de festivités a débuté joyeusement avec les jeux, les ballons, les maquillages et les animaux rares, dont des lamas que les jeunes pouvaient approcher et même tenir en laisse.

La Fête des familles a permis d'accueillir sur le site du Camping d'Eau Claire plus de 500 personnes de la région et leurs amis. En matinée, les jeunes ont pu profiter d'activités d'animation et sportives, ainsi que de la visite des kiosques où une quinzaine d'exposants venaient faire connaître différents programmes et produits destinés aux jeunes et aux familles. Notamment, la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) en cours à Auclair, vient ajouter à la politique familiale municipale la dimension des services destinés aux aînés.

En après-midi, un spectacle haut en couleur était présenté aux jeunes avec le capitaine sosie du Pirate des Caraïbes, et son équipage. Les festivités se poursuivaient jusqu'en soirée, avec un méchoui servi à plus de 220 personnes, alors que la cantine Chez Mamie a servi pour cette journée plus d'une centaine de repas, agrémentés de sa populaire barbe à papa.

C'est avec plaisir que la Municipalité d'Auclair se portait volontaire l'an dernier pour préparer cette fête de célébration des familles. Le maire d'Auclair, Bruno Bonesso, a procédé selon la tradition, à la passation du drapeau de la Fête des familles, qu’il a remis au maire suppléant de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais.