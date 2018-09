Le travail des intervenants et de l’UMQ a porté ses fruits

Sylvie Vignet, mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup et membre du comité sur le transport aérien de l’UMQ, se réjouit des annonces du 20 juillet portant sur le transport aérien régional, notamment sur la création d’un tout nouveau programme d’aide pour les infrastructures aéroportuaires régionales et l’amélioration et la bonification du programme de réduction des tarifs aériens.

Selon Mme Vignet, «le programme pour les infrastructures aéroportuaires était fort attendu à Rivière-du-Loup comme ailleurs dans les régions du Québec, alors que les villes souhaitent des aéroports municipaux attractifs et sécuritaires. Il est déjà acquis que Rivière-du-Loup déposera des demandes d’aide financière pour se prévaloir de la nouvelle enveloppe disponible. Nous travaillons actuellement à approfondir les critères en fonction des besoins de notre aéroport, pour déterminer les projets qui seront privilégiés.»

Par ailleurs, l’ajout du Bas-Saint-Laurent comme région admissible au Programme de réduction des tarifs aériens et la bonification générale de celui-ci sont également à souligner. Pour la mairesse, «il s’agit d’une bonne nouvelle à la fois pour notre aéroport et pour les résidents de la région, qui pourront désormais être admissibles selon certaines modalités au remboursement de 30 % du coût de leur transport en avion, au départ de Rivière-du-Loup vers une destination du Québec.»

Rappelons que Rivière-du-Loup est pleinement engagée dans le dossier des aéroports régionaux. Ainsi, la Ville fait partie des membres du comité sur le transport aérien de l’UMQ et est également membre du Conseil des aéroports du Québec, qui est d’ailleurs actuellement présidé par son directeur général. Les deux organisations seront toutes deux du groupe de travail permanent mis sur pied par le gouvernement, également annoncé vendredi.