Dîner «soupes et desserts» au Manoir Alphonse Beaulieu

C’est le 26 aout prochain que la corporation du Manoir Alphonse Beaulieu de Rivière-Bleue tiendra son traditionnel diner «soupes et desserts» pour l’amélioration de la qualité de vie des aînés autonomes de la résidence.

Les argents amassés au cours des 3 dernières années ont servi à l’installation d’une main courante extérieure et à la réalisation de la 1re phase du système d’ouverture des portes automatiques. La levée de fonds en 2018 servira à l’installation de la 2e phase.

Les contributions sous forme de dons de denrées alimentaires pour la tenue de cette activité de financement et les dons en argent aideront grandement l’organisation à atteindre l’objectif visé.

Le Manoir Alphonse Beaulieu est un OBNL qui gère une résidence pour aînés autonomes de 70 ans et plus. La résidence compte 20 logements et peut desservir 25 personnes.

Le diner «soupes et desserts» débutera à midi le 26 aout au Complexe sportif du Transcontinental. Les billets, au cout de 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants de 5 à 12 ans, sont en vente à la Municipalité de Rivière-Bleue, au Manoir Alphonse Beaulieu et par la page Facebook de l’établissement. Pour informations, contactez Nadia ou Johanne au 418-893-2444.