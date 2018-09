Pannes électriques au KRTB

Plus de 2000 clients d’Hydro-Québec sont présentement privés d’électricité dans les MRC des Basques, de Rivière-du-Loup et du Témiscouata. Vers 8 h 30, les municipalités de Saint-Jean-de-Dieu (922), Saint-Cyprien (593) et Saint-Médard (142) étaient les plus touchées.

La panne électrique cause également des ennuis du côté de Sainte-Françoise et de Sainte-Rita dans les Basques. De ce côté, il est question de 35 et 142 citoyens plongés dans le noir, respectivement.

Dans le secteur de Rivière-du-Loup, une soixantaine de clients de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup sont aussi privés de courant. Même situation dans la municipalité voisine, à Saint-Pierre-de-Lamy (134).

Selon le site Info-Pannes, deux interruptions seraient ciblées par les équipes d’Hydro-Québec dans le secteur de Saint-Clément. Si la cause reste inconnue, on envisage le retour de l’électricité vers 11 h 15.