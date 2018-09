Lancement du journal de Laurence Dubé Lindsay

Le journal de Laurence Dubé (1908-1993) fut lancé le 13 juillet dernier, à l’Isle-Verte à l’occasion de l’activité Ph’Art en présence de Jocelyn Lindsay, fils de l’auteure et qui a assuré la direction de la publication. Une cinquante de personnes étaient présentes.

Le livre rappelle les événements survenus en 1934 alors qu’une jeune femme de 26 ans, épouse du gardien de phare Freddy Lindsay à l’Isle-Verte, a tenu un journal personnel quasi quotidiennement. Ce journal n’était pas destiné à être publié, mais retrouvé près de 80 ans plus tard, il est apparu d’une importance capitale de le faire. Non seulement il apprend des faits inusités et il fait vivre des moments émouvants aux gens, mais encore il révèle un pan majeur de l’activité des phares et du rôle qu’une femme a pu y jouer et ce, dans un lieu particulier et dans un contexte social bien différent d’aujourd’hui.

Il est possible de se procurer le livre notamment dans les endroits de vente suivants : à la billetterie de l’Isle Verte, au musée de l’École Michaud, au marché AMI du village de l’Isle Verte, à la Librairie Boucher de Rivière-du-Loup ou au Musée maritime de L’Islet.