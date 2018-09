Un réseau de bornes de recharges électriques au Témiscouata

Le Témiscouata est maintenant doté d’un réseau de bornes de recharge électrique des plus enviables faisant partie du «Circuit électrique d’Hydro-Québec».

Les électromobilistes du Témiscouata et les visiteurs de passages peuvent compter sur un réseau fiable et circuler en toute tranquillité d’esprit.

«Nous sommes fiers d’être des précurseurs dans le domaine et d’avoir un excellent circuit chez nous qui permet aux électromobilistes de parcourir les routes du Témiscouata avec l’assurance de pouvoir recharger leur véhicule à plusieurs endroits. C’est un service novateur et attractif pour notre région!» a indiqué Guylaine Sirois, préfet de la MRC.

En plus de bénéficier d’une visibilité à l’échelle provinciale, le réseau électrique d’Hydro-Québec permet de faire une gestion à distance, d’accéder à une application déjà bien connue des utilisateurs pour connaître l’état et la disponibilité de chacune des bornes sans oublier le Service d’assistance téléphonique et CAA-Québec jour et nuit, 24 heures sur 24. Pour consulter le site: www.lecircuitelectrique.com

Journée d’essais et d’information

Une journée d’essais routiers de voitures électriques se tiendra aux Galeries Témis le 21 juillet prochain de 10h00 à 16h30 dans le quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. Des représentants de l’AVEQ seront sur place.