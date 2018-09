La Sûreté s’unit pour sauver des vies

À l’aube du début des vacances de la construction, la Sûreté du Québec tient à informer les vacanciers qu’elle intensifiera ses interventions autant sur le réseau routier que sur les plans d’eau et les sentiers, et ce, jusqu’au 5 aout prochain.

C’est sous le thème «La Sûreté du Québec s’unit pour sauver des vies» que les policiers interviendront durant ce long congé, entre autres, auprès des conducteurs, des cyclistes, des plaisanciers et des quadistes afin de prévenir des collisions.

C’est environ le tiers des Québécois et Québécoises qui prennent congé durant cette période, ce qui a pour effet d’augmenter de façon significative les déplacements sur le réseau routier. Ce long congé représente la période de l’année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est le plus élevé. Pendant les vacances de la construction de l’an dernier, 19 personnes ont perdu la vie dans des collisions survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec.

La Sûreté du Québec invite les vacanciers à pratiquer de manière sécuritaire leurs activités récréotouristiques favorites. Rappelons notamment que le port du casque est obligatoire pour les adeptes de véhicule hors route, et qu’il est fortement recommandé de porter la veste de flottaison individuelle en tout temps lors des sorties en bateau.