Côte Saint-Pierre : fermeture du tronçon Frontenac-Laval dès lundi

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population qu’à compter de ce lundi, la côte Saint-Pierre sera également fermée entre les rues Frontenac et Laval. Cependant, les intersections elles-mêmes demeureront ouvertes et permettront de traverser la rue Saint-Pierre de part et d’autre.

Rappelons que les travaux souterrains de cette section ont été réalisés dans la première phase du projet, l’année dernière. À la fermeture du chantier pour l’hiver, l’entrepreneur et la Ville avaient convenu que les trottoirs de béton seraient coulés en 2018, pour en assurer la durabilité compte tenu de la température qui a prévalu en novembre. Pour les mêmes considérations, une seule couche de base d’asphalte a été réalisée sur la chaussée, afin de permettre aux véhicules de circuler jusqu’à la reprise du chantier, sans compromettre la qualité des installations permanentes.

Conséquemment, les prochaines semaines permettront à l’entrepreneur d’apporter la touche finale à cette section déjà bien avancée l’année dernière.