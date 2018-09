La Route des passants, une marche longue durée à votre portée

C’est grâce à la mobilisation d’un regroupement d’hébergeurs situé entre Saint-Antonin et Sainte-Rita qu’est née la «Route des passants».

Il est désormais possible de parcourir la MRC de Rivière-du-Loup et des Basques à pieds, sur un parcours de campagne, long de 90 kilomètres, traversant sept municipalités rurales. Que ce soit pour un, cinq ou six jours, vous pourrez explorer de magnifiques paysages à perte de vue et renouer avec la nature.

Des cartes vous sont proposées pour planifier votre itinéraire et prendre réservations auprès des différents hébergeurs en place, dans les bureaux d’information touristique ou via l’application «ONDAGO, sur la carte; Route des passants».