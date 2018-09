Franc succès pour Dégelis en fête

La nouvelle formule d’évènement présentée par les organismes de Dégelis a été un franc succès les 28, 29, 30 juin et 1 juillet. Les gens du Témiscouata ont répondu à l’appel, Dégelis en fête a accueilli plusieurs milliers de festivaliers sur les différents sites tout au long du weekend.

Les activités coup de cœur: le 5 à 7 Optimiste, le gymkhana et la tire de chevaux, les spectacles du samedi soir, la danse sous le chapiteau, sans oublier le «shown & shine» et la parade de camion.

La réussite qu’a connue cette première édition est sans aucun doute le résultat d’un excellent travail d’équipe des organismes participants et de tous les bénévoles. La mobilisation des citoyens pour organiser ce nouveau festival a permis de présenter une belle diversité d’activités pour plaire à l’ensemble de la population, petits et grands. Face à ce grand succès et à au bilan positif, l’organisation se penchera bientôt sur la réalisation de la deuxième édition en 2019.