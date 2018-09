Encourager les comportements sécuritaires pour prévenir la noyade

La Société de sauvetage invite l’ensemble de la population à devenir ambassadeur de la prévention de la noyade afin de se donner le pouvoir d’agir. En adoptant et en prônant l’adoption de comportements sécuritaires, tous peuvent contribuer à réduire le nombre de noyades au Québec.

Dans la majorité des cas, la noyade aurait pu être évitée, c’est pour cette raison que la Société de sauvetage a établi une série de comportements sécuritaires qui favoriseront une expérience aquatique agréable et sécuritaire. En période estivale, spécialement à l’approche des vacances de la construction, il est important de diffuser ces comportements sécuritaires afin de sensibiliser le maximum de personne.

APPRENDRE À NAGER

Je suis conscient de mes capacités : Je connais mes habiletés aquatiques et mes capacités physiques. Je m’inscris à des cours de natation. Je nage dans des lieux aménagés et surveillés : Le personnel est formé spécifiquement pour le lieu de baignade. Je me renseigne sur les installations surveillées les plus proches de chez moi. Je porte mon VFI lors d’activités récréatives : En canot, en kayak ou autres activités aquatiques, personne n’est à l’abri d’une chute accidentelle à l’eau. Je le porte, il pourrait me sauver la vie. Je suis toujours accompagné : Je fais mes activités aquatiques avec un ami et j’informe une personne de confiance mon itinéraire.

APPRENDRE À SAUVER DES VIES

Je désigne un adulte responsable : Seulement quelques secondes d’inattention suffisent pour qu’un enfant se noie. Si un enfant n’est pas à la portée de la main, c’est qu’il est déjà trop loin. Je suis un cours de premiers soins : Seulement 10% de la population a une formation en premiers soins. Je suis la formation nécessaire pour intervenir et sauver une vie lors d’une situation d’urgence. J’appelle le 911. Je sécurise l’accès à ma piscine : Je m’assure que ma piscine n’est pas accessible à un enfant en installant un système de fermeture et de verrou automatique. Je m’assure qu’un objet flottant est accessible : Je suis en mesure d’utiliser un objet de flottaison en tout temps afin de venir en aide à un ami sans mettre ma sécurité en danger.

AVOIR UN COMPORTEMENT SÉCURITAIRE

J’évite la consommation de drogue et d’alcool : Je demeure vigilant et je conserve mon jugement. Sur l’eau, une consommation en vaut trois. Je porte mon VFI : Le VFI contribue à nous sauver la vie lors d’une chute à l’eau. Je respecte les règles de sécurité : Je prends le temps de lire les panneaux et d’écouter les directives relatives à mon lieu de baignade. Je supervise les enfants sous ma responsabilité : Je suis attentif aux enfants et j’évite d’être distrait (par exemple : par mon cellulaire).

AVOIR LES CONNAISSANCES NÉCESSAIRES

Je respecte les règles de sécurité : Je m’assure de connaitre les règles de sécurité du plan d’eau. J’approfondis mes connaissances par des cours de navigation. Je demeure vigilant à mon environnement : Je m’assure d’être informé des prévisions météorologiques et de tout changement lié à mon lieu de baignade. Je vérifie le bon état de mon embarcation et mes accessoires. Je fais évaluer la conformité de ma piscine : Je fais le test d’évaluation proposé sur le site de baignadeparfaite.com Je planifie mes sorties : Je m’assure de donner mon itinéraire à une personne de confiance et d’être accompagné lors de mes activités aquatiques.

La Société de sauvetage, depuis plus d’un siècle déjà, multiplie ses efforts afin de prévenir la noyade et les incidents associés à l’eau. Pour ce faire, elle déploie huit programmes qui visent à former la population sous différents angles. Ces programmes – Sauvetage, Prévention, Nautisme, Secourisme, Expert-conseil, Philanthropie, Sauvetage sportif et Semaine nationale de prévention de la noyade – sont complémentaires et concernent l’ensemble de la population. Le rapport sur la noyade 2018 est présentement accessible sur notre site internet www.societedesauvetage.org .